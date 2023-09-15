انهيار عقار كرموز وإخلاء 11 عقارا قبل حدوث كارثة بالإسكندرية

انقذت العناية الإلهية العشرات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز بغرب الإسكندرية من الموت المحقق إثر انهيار للعقار كما تسبب فى ميل بالعقار المجاور مما تسبب فى حالة ذعر وفزع بين المواطنين الذين فروا بملابس النوم خوفا من الموت تحت الانقاض ، تبين اسيتقظ السكان على صوت تصدعات وانفجار فروا هاربين .

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى غرب محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان ،بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية، دون وجود أى إصابات بشرية في الأرواح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ترافقهم سيارات الحماية المدنية ،بمعداتها لمكان العقار .تبين ان العقار خالى من السكان مكون من 5 طوابق وأرضي وصادر له قرار هدم منذ 7 سنوات، وانهيار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات أو وفيات. ،وميل عقار اخر من 10 ادوار.

وكشفت المعاينة أن انهيار العقار تسبب في ميل شديد عقار مجاور له مكون من أرضي و9 طوابق بصورة خطيرة، ما يمثل خطورة داهمة على كافة العقارات في محيطة.

ومن جانبه قام حى غرب الإسكندرية ،بوضع الحواجز الحديدية ،لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على ارواح المواطنين ، وجاري العرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

باشرت نيابة كرموز بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة انهيار العقار ،وأمرت النيابة بالتحفظ على ملفي العقارين "المنهار والمائل" بحي غرب، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارين للوقوف على أسباب الانهيار والميل، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وبحسب مصدر بحي غرب أن العقار المائل مبني دون ترخيص وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض، وتقطنه 5 أسر فقط، جرى إنزالهم بواسطة قوات الحماية المدنية على الفور.

وقرر الحي قرارًا إداريًا بالإخلاء المؤقت والعاجل لـ 11 عقارًا بمحيط العقارين المنهار والمائل، لحين هدم العقار المائل، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

من جانب اخر بدأ حى غرب الإسكندرية إجراءات وتدابير عاجلة لحماية الأرواح وتقليل الخسائر جراء انهيار عقار قديم في شارع المندرة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، والعقار المائل المجاور له والذى يمثل خطورة داهمة على الأرواح والمارة،

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الاسكندرية، أن المقاول المكلف بالأعمال بدأ تنفيذ تخفيف أحمال العقار المائل المجاور للعقار المنهار، حيث سيتم إزالته حتى الأرض نظرًا لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والسكان القاطنين به، فضلًا عن اتخاذ اجراءات أخرى تتمثل في اخلاء 11 عقار مجاور من السكان بشكل ادارى وليس المنقولات كإجراء احترازي حفاظا على السكان.

وأوضحت «شعبان»، أنه جرى تسكين 7 أسر من العقار المنهار والمائل بواقع 20 فردًا في مدرسة الاخلاص المجاورة للعقار وتوفير سبل الاعاشة الكاملة لهم من خلال اعضاء مجلس نواب وجمعيات خيرية.

ولفتت إلى انه سيتم الإبقاء على أنقاض العقار المنهار كـ«دعم العقار المائل»، حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالته حتى الان خاصة وان الميل من الجذور أي من الأساس وبالتالى الإزالة ستكون حتى الارض، فيما لن يتم إزالة أنقاض العقار المنهار «علشان ساند العقار المائل» حاليًا.