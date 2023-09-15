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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استلام 25 وحدة ومركز طبي لفحص المواطنين بالسويس

الرعاية الصحية بالسويس
الرعاية الصحية بالسويس

قال الدكتور اسماعيل الحفناوى، مدير عام الرعاية الصحية بالسويس، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر حلم المصريين بوجود رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى وبجودة عالمية و ذلك ما تم تطبيقة ما قبل السويس وبالسويس حاليًا.

 

الرعاية الصحية بالسويس

وأضاف «الحفناوى»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم العمل على الملاحظات التي حدثت بالمحافظات قبل السويس لتجنبها وكان مجمع السويس الطبي مهيأ لتزويد المواطن بالخدمات اللازمة وخاصًة أثناء الأعتماد على مستشفي وحيد وهي مستشفي السويس العام، فهناك اختلاف بالجودة وقد تم استلام 25 وحدة ومركز طبي  يتم عليهم الربط السكاني والفحص الشامل لمواطنين السويس والمنظومة القائمة على التحول الرقمي ووجود نظام موجود عليه جميع مواطنين السويس.

 

وتابع الان المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ، والأنتهاء بتأسيس المجمع الطبي لأفتتاحه للمواطنين، وتعتبر المستشفي اكبر مسشفي حكومى من حيث المساحة، عدد الأسره، الأقسام، النظام الطبي وجودة الخدمات، وذلك يعتبر نقلة كبيرة بالخدمات الطبية من حيث التكنولوجي والتحول الرقمي والعناية بالموان.

 

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