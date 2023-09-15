شاهد: تحرير سفينة جانحة على متنها 206 أشخاص

قالت السلطات في غرينلاند، إنه تم إنقاذ السفينة السياحية الفاخرة MV Ocean Explorer بنجاح بعد ثلاثة أيام من جنوحها في بحر القطب الشمالي، وعلى متنها 206 أشخاص.

السفينة السياحية الفاخرة

وقال مالك السفينة إنه تم تحريرها بواسطة سفينة أبحاث مصايد الأسماك مستغلة لحظة ارتفاع المد، مؤكدا إنه لم يصب أحي من الأشخاص الذين كانوا على متنها بأذى، كما لم يحدث أي خرق لهيكلها أو أي تسرب يؤدي إلى تلوث بيئي.

جنحت السفينة السياحية فوق الدائرة القطبية الشمالية يوم الاثنين في حديقة شمال شرق جرينلاند الوطنية، الحديقة الوطنية في أقصى شمال العالم، وتحمل السفينة السياحية التي ترفع علم جزر البهاما ركاباً من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.