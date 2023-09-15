التحقيق في واقعة سرقة سيارة سيدة من قبل  منتحل صفة

تباشر النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في واقعة سرقة سيارة سيدة من قبل شخص انتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والاستماع إلى أقوال الشهود والتحفظ على السيارة لحين الانتهاء من رفع البصمات.

كما كلفت بتفريع الكاميرات المحيطة بموقع الحادث وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.



تواصل جهات الأمن تكثيف جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من سيدة – مقيمة بدائرة القسم بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.



بالفحص وسؤال المبلغة مقيمة بدائرة القسم قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.



أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية.. أبرزها الآتى:

تم ضبط صاحب مصنع دون ترخيص لفرم وتعبئة الجبنة- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول- وعثر بداخل المصنع على 2.116 طن جبنة مواد خام ومنتج نهائى مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وكذا ضبط ديب فريزر و2 ماكينة فرم، ولحام وميزان.

كما تم ضبط مسؤول محطة وقود- كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقيامه بالتصرف في 1463 لتر بنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وبيعـــها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.