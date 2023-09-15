بعد 9 أيام من إغلاقه.. إعادة فتح معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان

أعلنت مديرية الإعلام والثقافة في ولاية نانجارهار الأفغانية إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين باكستان وأفغانستان، اليوم الجمعة، بعد إغلاقه لمدة تسعة أيام.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن المديرية القول إنه تم إعادة فتح معبر تورخام الحدودي لجميع أنواع حركة المرور حوالي الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم.

ونجحت سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان في حل المشكلة، ما أدى إلى إعادة فتح الحدود، وفقًا لمسؤول أمني في تورخام، تحدث دون الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر.

وذكر أنه بسبب الإغلاق، تقطعت السبل بآلاف المركبات المحملة على جانبي الحدود في شمال غرب باكستان فيما أعلن مسؤولو الجمارك الباكستانيون أيضًا عن إعادة فتح هذا المعبر الحدودي في اليوم السابق.

وقال مسؤول الجمارك الباكستاني في تورخام أيضًا في تصريحات إعلامية في وقت متأخر من يوم الخميس: "ستفتح الحدود غدًا في الساعة 7 صباحًا، لذا يجب على جميع الموظفين الاستعداد لنوبات عملهم".

علاوة على ذلك، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية في اليوم السابق عن اجتماع بين القائم بأعمال رئيس الوزارة ومسؤول السفارة الباكستانية في كابول، حيث ناقشا القضايا المتعلقة بمعبر تورخام الحدودي ومسائل أخرى.

وظل معبر تورخام الحدودي مغلقا منذ أكثر من أسبوع بسبب الاشتباكات بين قوات طالبان والجنود الباكستانيين.

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