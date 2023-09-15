الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تدمير منظومة دفاع جوي روسية بملايين الدولارات

نظام الدفاع الجوي
نظام الدفاع الجوي "إس – 400"

 استخدمت أوكرانيا طائرات من دون طيار وصواريخ لإسقاط نظام دفاع جوي روسي متطور، تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات، ودمرت مسيّرة أوكرانية نظام الدفاع الجوي "إس – 400" المتقدم، في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية، وفقًا لـ"رويترز". 

 

القوات الأوكرانية:

 نفذت القوات الأوكرانية الهجوم قبالة ساحل يفباتوريا (مدينة ساحلية تقع غرب شبه جزيرة القرم) من خلال استخدام طائرات من دون طيار وصواريخ نبتون المحلية.

 

 وكتب المدون الروسي البارز Rybar: أنه قبل الهجوم أرسلت أوكرانيا طائرات من دون طيار لضرب سفينة روسية في البحر الأسود، وفقًا لموقع "بزنيس إنسايدر". 

 

 وأفاد ريبار بأن نظام الدفاع الجوي أطلق قذائفه لإسقاط الطائرات من دون طيار، وبالتالي كشف موقعها، ما مكن أوكرانيا من استهدافه بصواريخ كروز.

 

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