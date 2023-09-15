الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صلاة الجمعة بالجامع الأزهر وصلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا (بث مباشر)

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

 تقدم “بوابة الوفد” لمتابعيها بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة، وذلك نقلًا عن صفحة المشيخة على "فيسبوك".

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الأدعية المستحبة التى تقال قبل صلاة الجمعة

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مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب اليوم

 ووجهت وزارة الأوقاف، أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله".

 وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

 وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز في صلاة الجمعة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا:

 أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. 

 وكانت قامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture، تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

 وكان فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قدم أمس التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

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