مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب اليوم

تقيم الكثير من المساجد المصرية اليوم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة؛ صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إقامة صلاة الغائب في جميع المساجد المصرية.

وفي ذات السياق أعلنت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك تضامنها مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي وتم تغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture ، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يقدم التعازى للشعب الليبي

وفي وقت سابق قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.