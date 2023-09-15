الجمبري يبدأ من 85 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم الجمعة

تشهد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، استقرارًا ملحوظًا في أسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار البلطي من 66 لـ 75 جنيهًا، ولكن الجمبري يبدأ من 85 جنيهًا للصغير ويصل لـ 470 جنيهًا للجامبو.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم

البلطي:- من 66 لـ 75 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 70 لـ 110 جنيهات.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 60 لـ 110 جنيهات.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

برانيس اسكندراني:- من 60 لـ 110 جنيهات.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 170 لـ 290 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

حدادي:- من 10 لـ 20 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 200 جنيه.

مرجان:- من 40 لـ 85 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 45 لـ 90 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 85 لـ 390 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 410 لـ 470 جنيهًا.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 300 جنيهًا.

بوري:- من 62 لـ 110 جنيهات.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

مازليا- كشر:- من 30 لـ 50 جنيهًا.