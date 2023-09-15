مفاجأة اليوم.. تعرف على أسعار الفاكهة في أسواق الجملة

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة، تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، إذ لم تختلف كثيرًا عن الأيام القليلة الماضية.

ودعا نجيب في حديث لـ"الوفد"، المواطنين بشراء متطلباتهم من الفاكهة من أسواق الجملة مثل العبور و 6 أكتوبر، وذلك لتجنب استغلال الباعة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم في الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

البرتقال الصيفي: من 10 لـ 18 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

الليمون البلدي: من 5 لـ 9 جنيهات.

عنب بناتي أصفر: من 15 لـ 25 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر: من 15 لـ 25 جنيهًا.

عنب رومي أحمر:- من 10 لـ 18 جنيهًا.

تفاح مصري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

بلح زغلول:- من 7 لـ 13 جنيهًا.

بلح رملي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

بلح بارحي:- من 25 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كنتالوب: من 7 لـ 15 جنيهًا.

جوافة:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

رمان:- من 7 لـ 15 جنيهًا.

خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

كاكا:- من 15 لـ 20 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

دوم: 13 جنيهًا.

كريز: 25 جنيهًا

كيوي: 26 جنيهًا.

أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي: من 8 لـ 12 جنيهًا.

أسعار المانجو اليوم الجمعة

مانجو عويس: من 27 لـ 43 جنيهًا.

مانجو هندي: من 20 لـ 34 جنيهًا.

مانجو تيمور: من 20 لـ 34 جنيهًا.

مانجو زبدية: من 24 لـ 28 جنيهًا.

مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس: من 20 لـ 34 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو صديقة: من 17 لـ 27 جنيهًا.

مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 19 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 15 لـ 23 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 15 لـ 23 جنيهًا.

مانجو تومي: من 18 لـ 22 جنيهًا.

مانجو فجر كلان: من 18 لـ 22 جنيهًا.

مانجو كنت:- من 18 لـ 22 جنيهًا.

مانجو كيت: من 18 لـ 22 جنيهًا.

مانجو نعومي: من 18 لـ 28 جنيهًا.