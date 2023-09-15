الزيتون بـ20 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الجمعة

قالت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار الخضروات اليوم الجمعة، لا تختلف كثيرًا عن الأيام الماضية، إذ تشهد استقرارًا ملحوظًا، وذلك في سوق العبور وغيره من أسواق الجملة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات في سوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم:- من 8 لـ 11 جنيهًا.

البطاطس:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

البصل:- من 15 لـ 18 جنيهًا.

الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

الفاصوليا:- من 22 لـ 28 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 2.5 لـ 5 جنيهات.

الباذنجان الرومي:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 11 جنيهًا.

الفلفل الألوان:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

الخيار البلدي:- من 7 لـ 9 جنيهات.

البامية:- من 29 لـ 33 جنيهًا.

القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.