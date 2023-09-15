تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الجزائرية

قبل السوبر الافريقي

تتجه أنظار عشاق الكرة الافريقية والعربية مساء اليوم الجمعة إلى ستاد مدينة الملك فهد الدولي لمتابعة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.



ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار ومواصلة تحقيق البطولات بعد تحقيق دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.



واجه الأهلي الأندية الجزائرية 23 مرة أمام شبيبة الساورة، اتحاد العاصمة، المولودية، وفاق سطيف، شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد.



ألتقى الأهلي ضد مولودية الجزائر 6 مرات، واستطاع تحقيق الانتصار في مباراتين وتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة في 3 لقاءات.



بينما واجه الأهلي اتحاد العاصمة مرتين من قبل في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا 2005 ، وفاز عليه في الذهاب بهدف نظيف، وحسم التعادل بينهما في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 2-2.

فيما ألتقى الأهلي ضد شباب بلوزداد في مباراتين بدوري أبطال أفريقيا 2001، فاز الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب بهدف نظيف.



بينما واجه الأهلي نظيره شبيبة الساورة في دوري الأبطال عام 2019 ، وأنتصر المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في الذهاب، وتعادل في الإياب بهدف لكل منهما.



فيما واجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل في 4 مواجهات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر مثلها، فيما حسم التعادل في مباراتين.



بينما واجه الأهلي نظيره وفاق سطيف في 7 مباريات، أنتصر المارد الأحمر في مباراتين وتعادل في مباراة، وخسر في مواجهتين.



وكانت أحد الهزائم للأهلي ضد وفاق سطيف في السوبر الأفريقي عام 2015 بعدما أنتصر على المارد الأحمر بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.