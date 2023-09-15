الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الملوخية  بــ 10 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات وبالمنيا

الملوخية
الملوخية

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 ، تحركا ملحوظا  في اسعار البيع والشراء لبعض الأصناف ، وإستقرار وثبات بعض الأصناف الأخرى ،  حيث تراوح سعر الملوخية بــ 10 جنيهًا  للكيلو .

 

 

 

واستقر سعر البامية  عند 30 جنيها للكيلو ، وثبتت أسعار الطماطم  عند 20 جنيهًا  للكيلو ، وارتفع سجل البطاطس لــ 20 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 20  جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

 

 

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الجمعة 15 سبتمبر ، إستقرارا وثباتا ملحوظا ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى لــ 35 جنيهًا .

 

 

 

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها 

 

 

 

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

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