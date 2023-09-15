محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي الثاني لسباق الدراجات الدولي

بمشاركة أكثر من 30 دولة..

ترأٍس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بالسباق الدولي للدراجات " تور دي فرانس" بحضور القيادات الامنية و القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجميع الجهات المشاركة والمعنية،ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير المرور، ومدير الرعاية الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، ومدير فرع هيئة الاسعاف بجنوب سيناء، وهيئة الطرق والمعنيين، واعضاء مجلس ادارة شركة ايجلز لإدارة الأنشطة الرياضية القائمين بتنظيم السباق .

وذلك بشأن التنسيق نحو اقامة سباق الدراجات الهوائية " تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ مدينة السلام العالم في الفترة من 20 الي 23 سبتمبر من العام الجاري .

يشار الي ان الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ.

الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة علي طريق السلام بشرم الشيخ

الثالثة لمسافة 40 كم علي الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين

الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ

ومن المتوقع ان يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة ، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.