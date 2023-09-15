الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول للدوري

رابطة الأندية المحترفة
رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز “ دوري النيل”.

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انتقالات الدوري المصري بعد غلق القيد.. الزمالك دون صفقات وزد الأكثر تعاقدًا

وكشفت الرابطة عن إنطلاق المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر على أن تكون نهاية مباريات الدور الأول للدوري في 3، 4 إبريل المقبل.

كما قررت الرابطة  تأجيل مباراةو القمة بين الأهلي والزمالك إلى 15 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره نحو الحفاظ على اللقب بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي بينما يصطدك الزمالك ببيراميدز في الاسبوع الأول للدوري.

وجاءت مواعيد مباريات الدور الأول للدوري على النحو التالي:

 

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