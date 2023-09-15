رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز “ دوري النيل”.

وكشفت الرابطة عن إنطلاق المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر على أن تكون نهاية مباريات الدور الأول للدوري في 3، 4 إبريل المقبل.

كما قررت الرابطة تأجيل مباراةو القمة بين الأهلي والزمالك إلى 15 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره نحو الحفاظ على اللقب بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي بينما يصطدك الزمالك ببيراميدز في الاسبوع الأول للدوري.

وجاءت مواعيد مباريات الدور الأول للدوري على النحو التالي: