انتقالات الدوري المصري بعد غلق القيد.. الزمالك دون صفقات وزد الأكثر تعاقدًا

حشدت الأندية المصري كامل ذخيرتها لبدء الموسم الجديد من الدوري المصري موسم 23-2024، والذي سيبدأ يوم 18 سبتمبر الجاري، وشهد موسم الانتقالات الصيفية تعاقدات من العيار الثقيل، مما ينبئ بموسم كروي مشتعل.

وأسدل الستار رسميًا على موسم الانتقالات الصيفية، حيث حدد اتحاد الكرة اليوم الخميس في الساعة الرابعة آخر موعد للقيد بالدويي المصري.

ويعتبر نادي الزمالك هو الوحيد الذي لم يبرم أي صفقات بسبب عقوبة إيقاف القيد التي طبقت عليه، بينما يتصدر نادي زد الصاعد حديثًا للدوري المصري قائمة أكثر الأندية التي تعاقدت مع لاعبين ووصل عددهم إلى 21 صفقة.

ونعرض في السطور التالية صفقات الأندية المصرية كالتالي:

الأهلي (3 صفقات)

نجح الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من ميتلاند الدنماركي، بالإضافة إلى رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، فضلًا عن عودة الثنائي المُعار كريم نيدفيد وصلاح محسن، وأخيرا التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

بيراميدز (8 صفقات)

نجح نادي بيراميدز في إبرام 8 صفقات، على رأسهم ثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي، بالإضافة إلى الكونغولي فيستون ماييلي، والحارس أحمد ميهوب، بالإضافة إلى شراء ثنائي الزمالك سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، بالإضافة إلى شراء عقد مصطفى فتحي من التعاون السعودي.

المصري البورسعيدي (8 صفقات)

نجح فريق المصري البورسعيدي في التعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، بالإضافة إلى ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد الشامي.

وضم الفريق البورسعيدي ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا، وسيمر فكري من الداخلية، والغاني امانكونا ويوسف الجوهري من المقاولون العرب.

البنك الأهلي (6 صفقات)

تعاقد فريق البنك الأهلي مع السداسي، عبداللطيف جريندو وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وحسن شاهين.

فيوتشر (6 صفقات)

ضم فريق فيوتشر 6 صفقات، بينهم رباعي الأهلي محمد محمود ومحمد نصير وعبدالرحمن مانو ووليد مصطفى، بالإضافة إلى خالد رضا من إنبي، والمحترف الجابون بيكالي.

زد (21 صفقة)

يعد الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز أكثر الأندية إبرامًا للصفقات، بعد أن ضم 21 لاعبًا أبرزهم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف وعلي لطفي من الأهلي، وديلسون كامون مهاجم أسوان.

فاركو (6 صفقات)

استطاع فريق فاركو أن يضم 6 لاعبين جددًا، وهم صلاح باشا مهاجم منتخب الشباب، ومحمود البدري لاعب سيراميكا، والسنغالي نداي، والسيراليوني موسى توريه، والغيني محمد بانجورا.

سموحة (10 صفقات)

ضم النادى السكندري ثنائي الأهلي مصطفى البدري ومحمود وحيد، وميدو مصطفى وإسلام جابر وفادي فريد من البنك الأهلي، وأحمد خالد من أسوان، والمغربي عبداللطيف بن كاسو، وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهزو، بالإضافة لشراء عقد حسام حسن مهاجم الأهلي.

بلدية المحلة (18 صفقة)

ثاني أكثر الفرق التي أبرمت صفقات، بعد أن نجح الفريق العائد للدوري الممتاز في ضم 18 لاعبًا، أبرزهم ثلاثي الزمالك ماجد هاني وطارق علاء وحسام أشرف، وهشام حافظ من فيوتشر، وإسلام مرزوق من زد، وأحمد العش لاعب البنك الأهلي، والكونغولي أولومبو.

الاتحاد السكندري (13 صفقة)

ضم فريق الاتحاد السكندري 13 صفقة جديدة، أبرزها محمود شبانة من الزمالك وعمر صلاح من سموحة وإسلام أبوسليمة لاعب المصري وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا.

الداخلية (18 صفقة)

تعاقد فريق الداخلية مع 18 لاعبًا، أبرزهم إيهاب سيمر وعبدالرحمن عاطف "أجويرو" من غزل المحلة وحمدي موسى ناشئ الأهلي.

طلائع الجيش (9 صفقات)

ضم فريق طلائع الجيش 9 صفقات جديدة، أبرزهم موسى دياوارا من البنك الأهلي، وثنائي غزل المحلة أحمد الشيخ، وحميد ماو.

الجونة (18 صفقة)

تعاقد فريق الجونة العائد مجددًا للدوري الممتاز مع 18 صفقة، أبرزهم أحمد مسعود من المصري، وأحمد محمود ناشئ الزمالك.

المقاولون العرب (11 صفقة)

تعاقد فريق المقاولون العرب مع عدد من الصفقات، أبرزهم، ثنائي الأهلي العربي بدر وعمار حمدي، وثلاثي بيراميدز أحمد فوزي ومحمود وادي وعماد ميهوب.