التريلا فرمت السيارات.. مصدر يكشف تفاصيل حادث تصادم حلمية الزيتون

كشف مصدر أمني تفاصيل الحادث المأسوي الذي شهده ميدان حلمية الزيتون في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث دهست سيارة نقل ثقيل "تريلا" عددًا من السيارات، ما أدى لمصرع شخصين وإصابة آخرين، وتم إلقاء القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث.



وأشار المصدر إلى أن النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم في ميدان حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الحادت والدفع بسيارات الإسعاف، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سائق سيارة نقل (تريلا)، فقد السيطرة عليها أثناء نزوله من أعلى كوبرى ابن الحكم اتجاة الميدان، فاصطدم بعدد من السيارات، وموتوسيكل يستقله شخص ونجله، مما تسبب فى وفاة الرجل وإصابة الابن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

انتقلت النيابة العامة لموقع الحادث، وأجرت معاينتها واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، ونقل المصابين للمستشفى، وأحيل السائق المتهم للنيابة، للاستماع إلى أقواله، وتم انتداب المعمل الجنائي والفني، لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة، وتم رفع السيارات المصطدمة ورفع آثار الحادث، وفتح الطريق، بعدما شهد حالة من التكدس جراء الحادث وإعادته إلى طبيعته.

تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث المديرية، بتصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من السيارات في حلمية الزيتون، ومصرع شاب واشتعال النيران في إحدى السيارات، والسيطرة على النيران سريعًا، وتم نقل جثمان المتوفي للمستشفى.

انتقلت قوة من قسم شرطة حلمية الزيتون، وتم ضبط قائد السيارة النقل، والتحفظ على كاميرات المراقبة، لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

قال عدد من شهود العيان، إن السيارة المتسببة في الحادث كانت قادمة من اتجاه مصر الجديدة من أعلى الكوبري، وكانت باتجاهها إلى المطرية، ولم يستطع قائد السيارة السيطرة على سرعتها، وفور اصطدامه بالسيارات اشتعلت النيران في إحدى السيارات، وتجمع قائدو السيارات الأخرى بطفيات الحريق والسيطرة على النيران.

وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث، وجارٍ عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.