العظمى 35 درجة .. طقس المنيا اليوم الجمعة 15 - 9 - 2023

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 15 - 9 - 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة ، بإنخفاض درجة واحدة عن أمس الخميس وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقريرهيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة 15 سبتمبر ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 35 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 والصغرى 27 درجة، المنيا العظمى 35 والصغرى 22 درجة .