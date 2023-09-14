أمريكا تدرس الحرب الإلكترونية في أوكرانيا.. صحيفة تُوضح

تدرس "الولايات المتحدة"، الحرب الإلكترونية في أوكرانيا للاستفادة منها في حال المواجهة مع روسيا أو الصين، حسبما أفادت صحيفة "Defense News"، مساء اليوم الخميس.

وكتبت الصحيفة: "تدرس الولايات المتحدة الحرب الإلكترونية في أوكرانيا وتأخذها بعين الاعتبار في حين يعمل البنتاغون على تحديث ترسانته من أسلحة التشويش استعدادا لمواجهة محتملة مع روسيا أو الصين".

ونقلت الصحيفة عن الضابط في قوات الحرب الإلكترونية الأمريكية جوش كوزلوف، أن طرفي النزاع في أوكرانيا يستخدمان الوسائل الإلكترونية اللاسلكية بكفاءة كبيرة.

وأضاف: "البراعة التي يدير بها الجانبان عملياتهما في الطيف الراديوي مذهلة".

روسيا تُحذّر من خطط الناتو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذر وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، من أن خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتأثير على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تُشكل خطرًا على هذه المنطقة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف لافروف في في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية ميانمار ذان سوي، أن "الخطرهنا يمكن في خطط الناتو للتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ووضع قواعده هناك".

وأشار لافروف إلى أنه في قمة شرق آسيا التي عقدت مؤخرا في جاكرتا، تحدثت جميع دول المنطقة بشكل لا لبس فيه لصالح الحفاظ على بنية تتمحور حول آسيان، وأضاف: "سنواصل دعمهم بنشاط في هذا الأمر".