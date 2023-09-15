وكيل ازهر الغربية يتفقد معهد سمنود ويجتمع بشيوخ المعاهد

تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقةالغربيةالأزهرية معهد فتيات سمنود الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة سمنود التعليمية، فى إطار متابعته لجهوزية الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وعقد فضيلته خلال زيارته التفقدية، اجتماعًا بشيوخ معاهد إدارة سمنود التعليمية، بحضور الأستاذ سعيد أبو حطب، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، والشيخ سمير هلال، مدير إدارة سمنود التعليمية، والدكتور محمد أبو بكر ،عضوإدارة الجودة، لمتابعة آليات استيعاب الكثافات الطلابية المرتفعة بالمعاهد، وضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميمات الخفيفة بالمعاهد، ووضع خطة كاملة لتوفير جميع مقومات العملية التعليمية.

ووجه فضيلة الشيخ طلحه الشكر لجميع الحاضرين، لجهودهم الحثيثة، للنهوض بالعملية التعليمية بالأزهر الشريف، حيث تم استثمار معهد فتيات سمنود، ليصبح معهد شامل لجميع المراحل التعليمية للفتيات، والمعهد الابتدائي بسمنود للبنين فقط، وتشغيل بعض معاهد الإدارة فترتين صباحية ومسائية، لاستيعاب أكثر عدد من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الأزهرى .