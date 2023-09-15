الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل فيديو كليب "سيما2" لأحمد الفيشاوي ودارين.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

طرح النجم أحمد الفيشاوي، فيديو كليب جديد بعنوان "سيما" مع مطربة الراب الشهيرة "دارين" حيث يعتبر التعاون الأول بينهما.


ويحاكي الفيديو كليب حوال الدنيا التي تشبه السينما، وقامه بتصويره بالكاميرا بالقاهرة، واعتمد في إخراجه للكليب على الإضاءة الطبيعية بدون استخدام معدات كبيرة، وتعبتر تجربة الإخراج ليست الأولى لفيشاوي، حيث أخراج العديد من أعماله آخرها " سوري ماما"، "والقرد بيتكلم".

ويعتبر كليب "سيما 2”، هو تعاون بين مطربة الراب الشابة دارين، و فيشاوي وذلك بعد طرح دارين "سيما"، ولكن سيما 2 برؤية مختلفة وتظهر دارين خلال الكليب بشخصية حبيبة الفيشاوي وتتوالى الأحداث بعدها.

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل"،  وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم (عادل مش عادل)، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأساً على عقب

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