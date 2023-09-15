البشر حجر الزاوية في تنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي (شاهد)

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، إنّ المشروع الأول الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا في صعيد مصر هو المواطن، حيث لم يعش المواطنون في صعيد مصر الرخاء في العهود السابقة، وكان المواطن هناك يستجدي حقوقه سواء في التعليم والعمل والاهتمام، مشددة على أن البشر هم حجر الزاوية في تنمية صعيد مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات تنموية كثيرة في صعيد مصر

وأضافت “البرديني” في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنّ المواطن وجد من يتوجه إليه ويقول له أنت تستطيع في مكانك دون أن تكون مضطرا لمغادرة بلدتك أو تغيير جلدك، وهو ما انتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل عليه، وكانت النتيجة مشروعات تنموية كثيرة في صعيد مصر.

بنية تحتية ومشروعات تمتد لكل محافظات الجمهورية

وتابعت: “نتحدث عن بنية تحتية ومشروعات تمتد لكل محافظات الجمهورية، فهناك أسوان التي شهدت تطويرا كبيرا، وكل محافظة امتدت له يد الدولة وزارها الرئيس عبدالفتاح السيسي اختلفت، وهذا الاختلاف لا يتوقف عند المشروعات أو الجامعات فقط”.

وتابعت: “أصبح هناك اهتمام بإبراز دور المواطن في كل الاحتفالات والزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محافظات مصر، حيث تم إبراز الشخصية الصعيدية وجرى تكريم المواطنين في كل محافظة وطال هذا الأمر الشخصيات العامة المنتمية إلى هذه الشخصيات العامة للحفاظ على ثراء المحافظات، حيث تمتلك مقومات على مستوى الأرض والصناعة والإمكانيات وثروة البشر”.