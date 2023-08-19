هيئة تنمية الصعيد: دراسة إنشاء مجمعين صناعيين بإسنا وأرمنت

قال اللواء أ.ح شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه تم الانتهاء من عدد 2 مجمع وهم المجمع الصناعي الحرفي – بقرية الشغب – مركز إسنا، حيث من المستهدف توفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر.

وثانياً مجمع صناعات غذائية لتجفيف (الطماطم – الخضروات ) بمركز إسنا ايضاً، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية المتعددة، وأيضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية و تصدير الفائض.



وأضاف أنه من المخطط تنفيذ العديد من المجمعات الصناعية بالمحافظة، حيث تم العمل على دراسة وتخطيط عدد ٢ مجمع صناعي حرفي (بقرية الدير – مركز إسنا) ، الثاني بمركز أرمنت، وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بهدف تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، ودعم الصناعات الصغيرة ، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة الأقصر ، و خلق فرص إستثمارية ذات عائد إقتصادي تنموي .

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المفعل بين محافظة الأقصر تحت قيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وهيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أ.ح شريف صالح، لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة، و الإستفادة من الميزات التنافسية بمراكز و قرى المحافظة ، بدأت الهيئة العمل في العديد من المشروعات التنموية لتحقيق تنمية غير مسبوقة بمحافظة الأقصر.

وتقوم هيئة تنمية الصعيد بتحقيق وتنفيذ إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية ، فمن خلال المحور السياحي ، تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد، و تأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، حيث يتم العمل على دراسة مخطط العمل على تنمية المنطقة المحيطة بمعبد سيتي الأول بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد إقتصادي للمنطقة.



و تعد تلك المشروعات فرصة مباشرة لتشغيل عدد كبير من أبنائنا في الصعيد ، وخاصة بمحافظة الأقصر ، وأيضاً سوف تصبح مورد رئيسي من موارد الإقتصاد القومي ، ذلك في إطار خطة الدولة للتطوير و التحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.



وأكد رئيس الهيئة أن اهداف هيئة تنمية الصعيد تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة والرخاء بمحافظات الصعيد ، من خلال تخطيط وتنفيذ مشــروعات تنموية فى جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شـركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموى للمناطق المستهدفة ، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد موضحاً دور الهيئة التنموي التي تسعى من خلاله في تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية لمحافظة الأقصر سواء كانت "زراعية صناعية سياحية بيئية ".



وأعرب رئيس الهيئة عن الرؤية المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والمتمثلة فى خلق فرص إستثمارية ذات عائد إقتصادى تنموي ، موكدا ان خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة آمنة لأهالي صعيد مصر، مضيفاً ان هيئة تنمية الصعيد تقوم بتحقيق وتنفيذ إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.



وقال الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة قامت بعمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمواطنين وأبناء القرية وأهميتة فى ايجاد فرص التشغيل الدائم ،وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.



كما أثنى مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر على دور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الداعم للهيئة والمتمثل فى إصدار توجيهاته لرؤساء المدن بالتعاون التام ونقاش المشروعات التنموية التى تصلح وتساهم فى تنمية محافظة الأقصر لتنمية كافة القطاعات التى من شأنها تحقق تنمية مستدامة لأبناء المحافظة.

ويشار الى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية و توجه الدولة لتنمية الصعيد، ومنذ وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، شهدت محافظات الصعيد إهتماماً كبيراً لتحقيق أهداف الهيئة تنمية الصعيد التى تصب فى رؤية مصر2030.

