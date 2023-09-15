العظمي 36 مئوية .. تعرف على طقس الشرقية

تشهد مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، طقس معتدل مشمس مائل للحرارة، مصحوبًا بانخفاض فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 36 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الجمعة، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 20 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.