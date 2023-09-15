قطعت جسد زوجها وأخفت جثته فى «الدولاب»

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها فى منطقة المرج شرق القاهرة، وهزت أرجاء المكان من بشاعتها، حيث تلفعت ربة منزل بعباءة الشيطان وتجردت من معانى الإنسانية والآدمية، وقتلت زوجها وقطعت جسده بالسكين بعدما سددت له 6 طعنات نافذة بجسده، فارق الضحية الحياة متأثرًا بجروحه الخطرة التى أودت بحياته، وبررت المتهمة ارتكابها الجريمة لوجود خلافات زوجية بينهما.

كان الهدوء والسكينة يسودان منطقة المرج، يقطع هذه الأجواء الهادئة صخب أصوات صراخ، «الحقوا فى قتيل مرمى»، هرع الأهالى إلى مسرح الجريمة ليفزع الجميع من هول المشهد، وجدوا جثة غارقة فى بركة دماء داخل أحد العقارات، انتابت الجميع حالة من الحزن والفزع الجميع يتساءل فى استياء وضجر: «مين اللى قتله.. مين اللى عمل كدة؟، على الفور أخطر الأهالى قسم شرطة المرج، وتحرر محضر بالواقعة مفاده وقوع جريمة قتل شاب مقتولًا داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مسرح الجريمة وبالفحص تم العثور على جثة شاب ممزقة بـ6 طعنات متفرقه بالجسد بـ«السكين»، وتبين أن زوجته ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها، وراء الجريمة والتى أقرت بارتكابها الحادث بسبب خلافات زوجية بينهما، وظلت تصرخ وتبكى وتردد «أنا بريئة هو يستاهل القتل».

كشف أحد الشهود تفاصيل تلك المأساة موضحا أن الزوجة المتهمة ارتكبت جريمة قتل زوجها البالغ من العمر 39 عاما والذى يعانى من ضعف فى الإبصار، ومزقت جسده بالسكين ووجهت له عدة طعنات متفرقة بجسده لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن خلافات أسرية بينهما، دفعت الزوجة للفتك بالضحية وقتله بهذه البشاعة. وتابع: اتفاجئنا بجثة تخرج منها رائحة كريهة بلغنا القسم، وحضرت سيارات الشرطة والإسعاف والنيابة العامة وتم نقل الجثة الى المشرحة، وظل الغموض ينتاب الجميع فى حينها، إلى ان تمكن رجال المباحث من كشف لغز الجريمة والتوصل إلى أن الزوجة هى القاتلة وتم ضبطها.

واستكمل الشاهد حسبما نما إلى علمهم، فإن المتهمة قتلت زوجها وأخفت جثته داخل «دولاب» مسكنهم، وظلت الجثة مخفية داخل شقتهما لمدة أيام، وبدأت رائحة الجثة الكريهة تفوح، هنا خططت القاتلة للتخلص من الجثة، إلى أن هداها شيطانها لإلقاء جثمان زوجها فى مكان آخر حتى تبعد الشبهات عنها، وأضاف: المتهمة شالت الجثة حتى مدخل العقار، ودلت التحريات على أن المتهمة اعترفت بجريمتها، حيث انها بعد قتلها لزوجها استعانت بشقيقها لمساعدتها فى التخلص من الجثة لكنه رفض وتهرب منها، تم اكتشاف الجريمة البشعة، حيث عثر الأهالى على الجثة وأخطروا الأجهزة الأمنية التى تمكنت من كشف ملابسات الحادث وإلقاء القبض على الزوجة المتهمة.

وقال مصدر أمنى ان المتهمة بررت ارتكابها للجريمة انتقاما من زوجها المجنى عليه، بعد علمها بوجود علاقة بينه وبين سيدة أخرى، ورفضه الإنفاق عليها وعلى اسرته، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينهما فأحضرت كوريك خشبيا وتعدت عليه فحاول التهجم عليها ثم أجهزت عليه بطعنات سكين، واخفت الجثة وبعدها حملتها حتى مدخل العقار، ثم اتصلت بشقيقها لمساعدتها ولكنه أخلى بوعده لها ورفض مساعدتها.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى تلك الجريمة، واستدعت الشهود والجيران لسماع أقوالهم، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وتقبع المتمة خلف القضبان تبكى وتصرخ نادمة على ما فعلته، ولكن الندم لا ينفع بعد فوات الأوان.