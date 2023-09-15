ميكالي: منتخب مصر مشروعي وهذا دور اللاعب ليساعدني

تحدث المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي عن مستقبله مع الفراعنة تحت 23 عام، وما الذي يحتاجه من اللاعب المصري خلال الفترة المقبلة لتقديم الأفضل وتحقيق النجاحات المطلوبة، وتحقيق الانتصارات على المنتخبات الكبيرة.

ميكالي: منتخب مصر مشروعي

وقال ميكالي من خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة: "اعتبرت منتخب مصر الأولمبي مشروعي المستقبلي، ورحبت بالعرض جدًا بعد تواصل محمد بركات معي، خاصة بعدما رأيت أن اللاعب المصري به بعض الملامح من اللاعب البرازيلي، والذي يسهل مهمة النجاح".

أكمل ميكالي حديثه: "لو أدخلنا العمل التكتيكي للاعب المصري سيتقبله وينفذه بسهولة، يعتبر مشروعي في الفترة المقبلة هو تحسين اللاعب المصري ونقل خبراتي له، فهناك قوة كبيرة، ومن خلال العمل الجاد والإلتزام سنقدر على هزيمة أي منتخب ولن نخاف من منافس".

تجربة الهلال مهدت لتدريبي منتخب مصر

وعن تجاربه في المنفطة العربية وتدريبه لنادي الهلال السعودي ثم نادي الظفرة الإماراتي، قال ميكالي: "تجاربي مع أندية الهلال ومن بعده الظفرة يمكن اعتبارها هي ما تسببت في وصولي لقيادة منتخب مصر الأولمبي".

وفي سياق متصل، قال ميكالي مدرب منتخب مصر الاولمبي أن ما يحزنه هو عدم القدرة على إقامة معسكر للمنتخب في كل شهر كما كان يريد أو يتمنى، لكن ما يعوضنا عن ذلك هو أن اللاعب المصري يستوعب المعلومات سريعا جدا وهو ما يسعدني في التعامل معه.