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اقرأ غدًا بالوفد.. زلزال 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي برلمان ليبيا: تخصيص 10 مليارات دينار لإعادة إعمار درنة (فيديو)
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. زلزال 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
"الحوار الوطني" يناقش آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي.
تزايد أعداد ضحايا إعصار ليبيا إلى 20 ألف قتيل.
صرف 100 ألف حنيه لأسرة المتوفي و25 ألفا للمصاب في إعصار ليبيا.
معيط: الحكومة لا تحتكر تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

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