اقرأ غدًا بالوفد.. زلزال 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
"الحوار الوطني" يناقش آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي.
تزايد أعداد ضحايا إعصار ليبيا إلى 20 ألف قتيل.
صرف 100 ألف حنيه لأسرة المتوفي و25 ألفا للمصاب في إعصار ليبيا.
معيط: الحكومة لا تحتكر تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.