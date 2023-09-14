اقرأ غدًا بالوفد.. زلزال 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"الحوار الوطني" يناقش آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي.

تزايد أعداد ضحايا إعصار ليبيا إلى 20 ألف قتيل.

صرف 100 ألف حنيه لأسرة المتوفي و25 ألفا للمصاب في إعصار ليبيا.

معيط: الحكومة لا تحتكر تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.