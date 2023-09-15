استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الأطفال في إطار فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات، حيث قامت بتنفيذ اللوحات الفنية مع الأطفال وعمل بورتريه.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتمت الفعالية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبرئاسة ضياء مكاوي في فرع ثقافة أسيوط.

تهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية إلى تزويد الأطفال بفرصة للتعبيرعن أنفسهم بطرق إبداعية وتنمية مهاراتهم الفنية. تعكس هذه الورشة الفنية التزام وزارة الثقافة بتوفير بيئة ثقافية مناسبة للأطفال وتشجيعهم على الانخراط في الفنون.

خلال الورشة، تلقى الأطفال تعليمات وتوجيهات من الفنانة ولاء فرحات حول تقنيات الرسم والتشكيل الفني. قدمت الفنانة مهاراتها ومعرفتها في عالم الفن للأطفال ووفرت لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال اللوحات الفنية التي قاموا بإنجازها.

يجب أن يبرز هذا النشاط الثقافي والفني الأهمية الكبيرة للتعليم الفني في الأعمار الصغيرة، حيث يساهم في تطوير قدرات الأطفال الإبداعية والتعبيرية والتعاونية. إن توفير فرص للأطفال للتعرف على الفن والتفاعل معه يساعدهم على تطوير مهاراتهم وثقافتهم الفنية.

إن استضافة قصر ثقافة جمال عبدالناصر لهذه الفعالية تعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية في مختلف المجالات الفنية والثقافية. من المتوقع أن تستمر سلسلة هذه الفعاليات خلال الفترة الصيفية للاستفادة القصوى من وقت الإجازة للأطفال وتنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم الإبداعية.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط