السوبر الإفريقي.. الأهلي واتحاد العاصمة لقاء تعزيز الزعامة والبحث عن اللقب الأول

في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين يتبارى الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

السوبر الإفريقي في نسخته الحالية يتسم بتنافسية وندية كبيرة، إذ يبحث الأهلي عن تعزيز الزعامة الإفريقية بإضافة لقب جديد إلى خزائنه، في حين يبحث اتحاد العاصمة عن اللقب الأول في تاريخه.

يمتلك النادي الأهلي ثمانية ألقاب من السوبر الإفريقي متفوقًا على جميع نظرائه، ويأتي الزمالك في الوصافة كأقرب منافس بـ4 ألقاب، في حين سيدون اتحاد العاصمة مشاركته الأولى في البطولة القارية.

يشارك الأهلي في السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني، وتعد كأس الكونفدرالية في نسختها الأخيرة هي أولى ألقاب اتحاد العاصمة الجزائري على الصعيد القاري.

الأهلي واتحاد العاصمة:

التقى الأهلي مع اتحاد العاصمة في لقاءين بدوري أبطال إفريقيا في نسخة 2005 واستطاع العبور إلى ربع النهائي بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة والتعادل خارج الأرض.

في جانب آخر تتفوق القلعة الحمراء على اتحاد العاصمة من حيث القيمة التسويقية بفارق ضخم، إذْ يشير موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في الانتقالات والإحصائيات الكروية، أن قيمة الأهلي التسويقية تبلغ نحو 30.35 مليون دولار مقابل 9.60 مليون دولار قيمة اتحاد العاصمة.

تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في إطار كأس السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة عند دقات الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث التليفزيوني لمسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومن بينها السوبر الإفريقي، وستنقل فعاليات المباراة عبر شاشة beIN Sports 4 HD، وسيتولى عصام الشوالي التعليق الصوتي على المباراة المرتقبة.

من المنتظر أن يبدأ مارسيل كولر بتشكيل، مكونًا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي في الدفاع هم محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وفي الجانب الهجومي محمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو.