نقيب المحامين: نتعرض لحملة سطو على ما أنجزناه في عام

شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراة، بنقابة محامي المنوفية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بقاعة قصر الثقافة بشبين الكوم.

وفي كلمته ثمن ماهر حمودة، نقيب محامي المنوفية، دور النقيب العام في تطوير كافة غرف المحامين بالنقابة الفرعية، متوجهًا بالشكر له على تحقيقه حلم ميكنة الخدمات النقابية وتيسير حصول المحامي على خدماته من مقرات النقابات الفرعية.

وأكد"حمودة" أن النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام لا يتأخر عن تلبية مطالب الجمعية العمومية، ولا عن أي شي فيه رفعة المحاماة ونصرة المحامين، ويسعى للحفاظ على مقدرات وأموال النقابة، مشيراً إلى أنه يكافح يومياً ويواصل العمل ليلًا ونهاراً، وينجز أعمالاً لايقدر عليها عشرة أشخاص غيره.



وفي كلمته عبر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية، لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين من أبناء المحامين والزملاءَ حملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد "علام" أنه فور استلامه النقابة عمل على استكمال مسيرة تطهير الفساد في نقابة المحامين خلفاً للنقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية.



وأضاف النقيب العام قائلاً: "استلمنا النقابة في نهاية سبتمبر 2022 والصندوق به مليار و2 مليون وفي نهاية شهر يونيو الماضي أصبح الصندوقِ به مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه.

وأجاب نقيب المحامين على تساؤلات البعض بشأن كيفية توفير هذا المبلغ قائلاً: "عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد بلغت قيمة المشتريات الشهرية للنقابة حتى سبتمبر الماضي 19 مليون جنيه شهرياً، وانخفضت فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر و2 مليون في نوفمبر ومليوناً واحداً في ديسمبر من العام نفسه".



وأضاف: " في بند معهد المحاماة استطعنا توفير ما يقارب مليون و800 ألف جنيه بنقل المحاضرات، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي حيث كان يتم دفعهم كإيجار لقاعة اتحاد العمال.

وأكد نقيب المحامين أنه تم توفير ما يقارب 6 مليون جنيهاً من المصايف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنوياً دون أدنى استفادة منها.



وأشار إلى أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائياً لصندوق النقابة منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة.



وأضاف نقيب المحامين: "على مدى عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وأكد"علام" أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه.

واستكمل قائلا: " من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل.

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وأكد "علام" أن نقابة المحامين ليست عقمية في أن تقدم نقيب عام يعمل على رفعتها، قائلا: " النقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية.

وأوضح نقيب المحامين أن رجائي عطية تعرض للعديد من الضغوطات أثناء توليه زمام الأمور داخل النقابة، وقاوم كثيراً إلى أن وافته المنية بعد سنتين من دورته.



ونوه النقيب العام إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب ثلاثة مليارات جنية بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية الثمانية و12 ناديًا اجتماعيا سبق تخصيصهم للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة.



ولفت نقيب المحامين قائلا: "عملنا على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم".

وتابع: "نعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيهاً".

واستكمل نقيب المحامين قائلًا :"نتعرض لحملة سطو على ما أنجزناه وحققناه خلال عام، وخاصة إنجاز إنشاء نادي المحامين بجليم الذي أصبح فخراً لكل محامي مصر بشهادة محافظ الإسكندرية ورئيس نادى القضاة".



واختتم نقيب المحامين قائلاً : "نمتلك حسن إدارة المال والأمانة وهدفنا رضا الله، وخدمة الجمعية العمومية بأفكار ورؤى مستقبلية مبشرة".

وعلى هامش الاحتفالية أهدى ماهر حمودة نقيب محامي المنوفية، درع النقابة الفرعية لعبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

حضر اللقاء عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، و أسامة سلمان الأمين العام المساعد، و محمد عبدالوهاب و محمد فزاع، و محمد راضي مسعود، و محمد القطيطي، أعضاء مجلس النقابة العامة.