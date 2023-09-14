كيفية الحصول على وظيفة في جوجل

يجب أن تدرك أنه على الرغم من أن البيانات قد تخيفك، إلا أن جوجل Google هي في النهاية صاحب عمل يبحث عن أفضل الموظفين وأكثرهم تأهيلاً. لا تزال شركة Google تلتزم ببعض المبادئ العالمية، وقد يساعدك فهم مكان عمل Google في تمييزها عن المنافسة.

إنشاء السيرة الذاتية: السيرة الذاتية هي العنصر الأكثر أهمية في طلب الوظيفة. فهو يساعد في التقييم الأولي لامتثالك للمركز المفتوح. إنها أداة في ترسانتك إما أن تساعدك على أن يتم اختيارك للفحص الأولي أو أن تؤذيك.

خطاب تغطية مبتكر: يعد خطاب التقديم أمرًا بالغ الأهمية لعملية التقدم للوظيفة. على الرغم من أن العديد من المرشحين يتجاهلون ذلك، إلا أنه يجب عليك دائمًا اعتباره فرصة لمشاركة تجربتك. تذكر أن موظفي Google يريدون أشخاصًا مميزين، وليس أولئك الذين يمكنهم الاندماج بسهولة. استخدم خطاب التقديم الخاص بك لإظهار شخصيتك وحماسك لهذا المنصب.

في صناعة تكنولوجيا المعلومات، أصبح تنوع الخبرات والمهارات والخلفيات ووجهات النظر مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى. يمكنك مناقشة خبرتك واهتماماتك الفريدة وقدراتك في خطاب التقديم الخاص بك. حدد خطاب التقديم الخاص بك بـ 3-4 فقرات مع التركيز على قيادتك وخبرة العمل ذات الصلة والمهارات القابلة للتحويل إلى المنصب والمجالات الأخرى التي تبرز فيها كمرشح.

نصيحة بشأن المقابلة: تعد المقابلة جزءًا من عملية التوظيف في Google Jobs والتي أجدها أكثر إثارة للاهتمام. سيتم إخطارك إذا كانت سيرتك الذاتية وخطاب التقديم قد أقنعا مسؤولي التوظيف بدعوتك لإجراء مقابلة. سيتم استخدام المقابلة الهاتفية في الجولة الأولى من قرارات التوظيف لقياس خبرتك وقدراتك على التواصل. قد يسألونك عن أفعالك ليروا كيف استوعبت تجاربك. إذا اجتزت المقابلة الهاتفية، فستكون المكالمة التالية لإجراء مقابلة في الموقع. سيتم تقييم صفاتك ومهاراتك المعرفية، مثل القيادة والإبداع والقدرة على حل المشكلات وما إلى ذلك، من قبل القائمين على المقابلات في هذه المرحلة.

صقل مهاراتك: إذا أجرى موظفو Google مقابلة معك، فسيبحثون عن مجموعات مهارات محددة. سيكون من المفيد أن تتمكن من إثبات أنك تمتلك تلك الأشياء. تأكد من توسيع وتحسين مجموعة المهارات الخاصة بك عن طريق التسجيل في الدورات التدريبية عبر الإنترنت حتى ينتهي بك الأمر بالحصول على عرض عمل. كن مستعدًا بالمهارات الفنية وغير الفنية ذات الصلة بمجالك قبل التقدم للحصول على وظيفة في Google.