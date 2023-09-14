مصر تشارك في مؤتمر الحكومة الرقمية للشمال 2023

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر الحكومة الرقمية للشمال 2023 المنعقد يوم 14 سبتمبر بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، تحت شعار "الثورة التكنولوجية في الشمال - الابتكار في الخدمات العامة".



وخلال المؤتمر، سيلقي الدكتور احمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي كلمة حول الحكومة الرقمية والحاجة إلى الابتكار الجاد، مستعرضًا التجربة الناجحة لمركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.



وتشمل الموضوعات الرئيسية التي يتم مناقشتها خلال المؤتمر: القيادة الرقمية والمهارات الرقمية والهوية الرقمية وتحليل البيانات وتكنولوجيا السحابة والفجوة الرقمية.



وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من الجلسات وحلقات النقاش حول موضوعات مختلفة، منها تطوير البنية التحتية الحكومية لبناء مستقبل الرقمي، وتعزيز القيمة الاجتماعية للمواطن من خلال استغلال طاقات المجتمعات الرقمية، وربط الشركات الناشئة بالحكومة، والتعاون بين عناصر القطاع العام لبناء حكومة رقمية وتحسين تجربة المواطن، وتمكين المواطنين باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة بشكل آمن، وتنفيذ استراتيجية ناجحة للشمول الرقمي، وتسريع التحول الرقمي من خلال الابتكار. ويتضمن الحدث أيضًا فعاليات للتشبيك ومعارض، إلى جانب جلسات وندوات أخرى.



وكان المؤتمر قد انعقد للمرة الأولى في عام 2013 وهو الحدث الرئيسي الذي يجمع إدارات الحكومة المركزية والسلطات الحكومية المحلية والقطاع العام لوضع سياسات رقمية جديدة ومشاركة قصص النجاح ومواكبة التطور التكنولوجي. ويشارك في المؤتمر قادة صناعة التكنولوجيا لمناقشة كيفية الاستفادة من الابتكارات لتعزيز الكفاءة والفعالية والتأثير في تكنولوجيا الخدمات العامة.