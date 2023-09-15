ثقافة الانصار تناقش المخاطر التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت المكتبة الثقافية بالانصار محاضرة تثقيفية بعنوان "المخاطر التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات والمحاضرات التثقيفية ببرنامج التمكين الثقافي لفرع ثقافة أسيوط بإشراف الشاعر والمترجم محمد شافع.

تم تقديم المحاضرة بواسطة حمادة محمد، والذي تناول في حديثه مفهوم كلمة الإعاقة وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور الدولة في التوعية وحماية الطفل من المخاطر التي يتعرض لها. تم تسليط الضوء على أهمية توفير الرعاية والدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

تأتي هذه المحاضرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وقد شارك في تنظيم هذا البرنامج الثقافي الفرع الثقافي بأسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية إلى تعزيز الوعي الثقافي وتثقيف الجمهور، وذلك في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. يأتي ذلك استجابة لاحتياجات الجمهور وتوفير فرص للاستمتاع بالثقافة والفن خلال فترة العطلة الصيفية.

تعتبر هذه المحاضرة بعنوان "المخاطر التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة" فعالية هامة وقيمة، حيث تساهم في توعية الجمهور وتشجيع الحوار الثقافي بشأن هذه المسألة الهامة. وتعكس الجهود المبذولة لتحسين الوعي العام وتقبل المجتمع للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق شمولية المجتمع في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية.