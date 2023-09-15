استقبل قصر ثقافة الغنايم، برئاسة هبه حسين صبره، مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. كان لهذا الحدث الهام حضورًا مميزًا لأحمد سيد الكبير، وقد تم اختيار العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف بالتعاون مع الفنان مايكل عادل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. بالإضافة إلى ذلك، باشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط الثقافة وتعزيز المهارات الفنية للشباب والطفولة في الإقليم، من خلال تقديم فعاليات مثيرة وتعليمية. تم استقطاب الأطفال الموهوبين في مجالات الموسيقى والغناء والعزف، وتم منحهم فرصة للتعلم والتدريب مع الفنان الموهوب مايكل عادل.

كان استقبال قصر ثقافة الغنايم لهذه الفعاليات بمثابة فرصة رائعة للأطفال للتعرف على الموسيقى والفنون، بالإضافة إلى إبداء مواهبهم واكتشاف قدراتهم الفنية. وقد تغنى الأطفال بأجمل الأغاني وعزفوا على آلات موسيقية مختلفة، مما أضفى جوًا من المرح والابهار على الحدث.

يعكس برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" رؤية وزارة الثقافة في تطوير المواهب الشابة وتعزيز الحركة الثقافية في مختلف المناطق الثقافية بمصر. تعتبر هذه الفعاليات فرصة قيمة لتشجيع الشباب على استكشاف قدراتهم والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والثقافة.

من جانبه، أعرب أحمد سيد الكبير عن سعادته بحضور هذا الحدث الثقافي الهام، مشيدًا بالمواهب الشابة والجهود المبذولة لتشجيعها وتطويرها في مجال الموسيقى والغناء والعزف. كما قدم الشكر للجهات المنظمة للفعالية على نجاحها في تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة في فصل الصيف وتثقيف الأطفال وتنمية قدراتهم الفنية.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم