تجدبد حبس مالك سلسلة صيدليات هارب من 215 سنة سجن

قررت نيابة شمال القاهرة، تجديد حبس (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا)/ وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية خلال مواصلة جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وقد أسفرت خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 أشخاص هاربين من أحكام بالحبس.

وتبين أن من بينهم مالك مجموعة صيدليات، مقيم بمحافظة القاهرة، محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية في 144 حكمًا قضائيًا، وعامل، مقيم بمحافظة الأقصر، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية «قتل عمد»، وآخر حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 23 قضية تبديد.

كما تبين أن من بينهم مالك مكتب مقاولات، مقيم بمحافظة الأقصر، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 21 قضية تبديد، وعامل، مقيم بمحافظة الأقصر، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 18 قضية تبديد.