مودرن فيوتشر يضم الجامبي كاجالي درامي موسم على سبيل الإعارة

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في حسم التعاقد مع اللاعب الجامبي كاجالي درامي، نجم فريق أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

مودرن فيوتشر يضم كاجالي درامي على سبيل الإعارة

ووقع اللاعب الجامبي على عقود انتقاله لنادي موردن فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد اللاعب مع النادي يقضي بأحقية الشراء نهائيًا عقب نهاية الموسم المقبل.

جاء ذلك القرار بعد إجتماع مع الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعد كاجالي درامي لاعب فريق فيوتشر الجديد، وصاحب الـ ٢٠ عام، أحد العناصر الأساسية بمنتخب جامبيا للشباب، كما يعد أحد نجوم فريق أياكس كيب تاون الجنوب افريقي، ويشغل اللاعب مركز الوسط المهاجم.