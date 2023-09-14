ملتقى ثقافي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية

بيت ثقافة القوصية، الذي يترأسه ياسر ماهر، نظم ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الأدب برئاسة الشاعر مدثر الخياط، رئيس رابطة الشعراء والزجالين وكتاب الأغاني بأسيوط، وبإشراف الشاعر أشرف رشاد حامد.

حضر الملتقى كوكبة من الشعراء والمبدعين، بما في ذلك الشاعر عبد الغني مسعود والشاعر وجيه سعداوي، موجه الأول للمسرح، والدكتور الشاعر إبراهيم فرغل، والشاعر أحمد كامل، والناقد حازم شلقامي، والقاصة سارة الشيخ. كما حضر الملتقى الشاعر سعد أبو نبوت وأسماء عبد اللطيف مديرة مدرسة عرب الشيخ عون الله الإعدادية، والمواهب ريم حسن، وشروق حسن، وعهود حسن، وأحمد محمد عبد الرحيم، إلى جانب نخبة من أدباء وفناني ومثقفي القوصية.

تنافس الأدباء بقصائدهم الإبداعية، التي تنوعت بين اللغة الفصحى والعامية، وتمت مناقشتها فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر. اختتمت فعاليات الملتقى ببعض التوجيهات الهامة لتعزيز اللغة في القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة، والتي تميزت بالطابع الوطني.

يأتي هذا الملتقى في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. كما يأتي بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، الذي ينظم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

ملتقى ثقافي أدبي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية

ملتقى ثقافي أدبي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية