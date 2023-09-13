السجن 3 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار في مخدر الميثامفيتامين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين في القضية رقم ۲۷۹۲ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الاميرية والمقيدة برقم٨٤٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم العشريني ويعمل سائق أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد نقيب شرطة معاون مباحث بقسم شرطة الأميرية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها اتجار المتهم في المواد المخدره فأستصبر إذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن أنتقل إلى حيث أيقن تواجده وأبصره يقف بجوار دراجه ناريه فضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد مائة وثلاثة وثلاثين لقافة لجوهر الميثامفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

و أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمال حصيلة الأنجار والهاتف للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة ترويج المواد المخدرة.

تقرير المعمل الكيماوي



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مائة وثلاثة وثلاثين لفافة لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ١٠٦,٢جم.



الجدير بالذكر أنه تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط (أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الأسكندرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,700,000 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.