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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إير كايرو  تسيير رحلة اسبوعيا بين مدريد و شرم الشيخ

رحلة طيران
رحلة طيران

استمرارا للدور الفعال لايركايرو في نقل الحركة  السياحية من الدول المصدرة لحركة السياحة و السفر الي مناطق الجذب السياحي المصرية  تبدء اير كايرو اعتبارا من ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٣  في تسيير رحلة اسبوعيا بين مدريد و شرم الشيخ في تجربة هي الاولي من نوعها من اسبانيا التي تشتهر بجذب سياحة الشواطيء.

الترويج للرحلة الجديدة 

و لأجل الترويج للرحلة الجديدة تشارك ايركايرو في دعوة ٣٠ من كبار منظمي الرحلات للتعريف بالميزة التي تضيفها الرحلة الجديدة الي شرم الشيخ للمنتج السياحي المصري و الذي يمكن السائح الاسباني من الجمع بين سياحة الاثار و سياحة الشواطيء في مصر مستغلا شبكة ايركايرو الدولية من اسبانيا الي الاقصر و اسوان و شرم الشيخ و ايضا الربط بالرحلات الداخلية بين الاقصر و كل من الغردقة و شرم الشيخ و القاهرة.

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2رحلة طيران داخلية ودولية تصل مرسى علم اليوم

تشغيل ايركايرو 

وترفع هذه الرحلة تشغيل ايركايرو بين مناطق الجذب السياحي المصرية و خمس مدن إسبانية هي مدريد، برشلونة ، مالاجا، فالنسيا و بيلباو إلى 10 رحلات اسبوعيا.

وتجدر الاشارة الي ان ايركايرو تشغل حاليا 32 طائرة من احدث الطرازات بمتوسط عمر 5 سنوات و هو الأصغر في افريقيا و الشرق الادني.

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2رحلة طيران داخلية ودولية تصل مرسى علم اليوم

 

 

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