إير كايرو  تسيير رحلة اسبوعيا بين مدريد و شرم الشيخ

استمرارا للدور الفعال لايركايرو في نقل الحركة السياحية من الدول المصدرة لحركة السياحة و السفر الي مناطق الجذب السياحي المصرية تبدء اير كايرو اعتبارا من ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٣ في تسيير رحلة اسبوعيا بين مدريد و شرم الشيخ في تجربة هي الاولي من نوعها من اسبانيا التي تشتهر بجذب سياحة الشواطيء.

الترويج للرحلة الجديدة

و لأجل الترويج للرحلة الجديدة تشارك ايركايرو في دعوة ٣٠ من كبار منظمي الرحلات للتعريف بالميزة التي تضيفها الرحلة الجديدة الي شرم الشيخ للمنتج السياحي المصري و الذي يمكن السائح الاسباني من الجمع بين سياحة الاثار و سياحة الشواطيء في مصر مستغلا شبكة ايركايرو الدولية من اسبانيا الي الاقصر و اسوان و شرم الشيخ و ايضا الربط بالرحلات الداخلية بين الاقصر و كل من الغردقة و شرم الشيخ و القاهرة.

تشغيل ايركايرو

وترفع هذه الرحلة تشغيل ايركايرو بين مناطق الجذب السياحي المصرية و خمس مدن إسبانية هي مدريد، برشلونة ، مالاجا، فالنسيا و بيلباو إلى 10 رحلات اسبوعيا.

وتجدر الاشارة الي ان ايركايرو تشغل حاليا 32 طائرة من احدث الطرازات بمتوسط عمر 5 سنوات و هو الأصغر في افريقيا و الشرق الادني.