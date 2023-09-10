2رحلة طيران داخلية ودولية تصل مرسى علم اليوم

تستقبل مرسى علم اليوم الأحد رحلتين داخليتين لشركةمصر للطيران و19رحلة طيران دولية تضم 6 رحلات من دولة ايطاليا، و3 رحلات من المانيا، و3 رحلات من بولندا، و5 رحلات من التشيك ورحلة من بلجيكا ورحلة من سويسرا.

يأتي ذلك ضمن 130رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطارتصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم