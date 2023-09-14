"التمكين الثقافي" بأسيوط ينظم ورش إشغال فنية بمركز تأهيل الفتيات بالفتح

نظمت الإدارة الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع، ورشة أعمال فنية للفتيات من ذوي الهمم في مركز تأهيل الفتيات بالفتح، برئاسة شادية عبدالمنعم، ضمن برنامج التمكين الثقافي للفرع، واستمرت الورشة لمدة خمسة أيام متتالية.

قدمت المدربة آيات حسين محمد شرحاً مفصلاً عن كيفية تدوير القماش واستخدام بعض الخيوط لصنع أشكالٍ فنية على قطع الجينز. تهدف هذه الورشة إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البرامج التدريبية والورش النوعية المختلفة، بهدف دمج هذه الفئات داخل المجتمع وتفعيل دورهم الإنساني والمجتمعي، سعياً لتحقيق الأفضل.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. كما يأتي تنظيم فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، هذه الفعاليات الثقافية والفنية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. تأتي هذه الفعاليات ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح

التمكين الثقافي باسيوط ينظم ورش اشغال فنية بمركز تاهيل الفتيات بالفتح