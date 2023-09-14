مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال.. ورشة عمل بقصر ثقافة أسيوط

استقبل قصر ثقافة أسيوط، تحت رئاسة صفاء حمدان، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في ورشة عمل مسرح الطفل، التي قدمها الفنان علاء مالك. وتم خلال الورشة الشرح المفصل لمبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال، وتم تدريبهم على تقديم عرض مسرحي.

تأتي هذه الورشة ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقد نظم فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، عدة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط النشاط الثقافي في الإقليم وتقديم فعاليات متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

ورشة عمل مسرح الطفل التي تم تنظيمها في قصر ثقافة أسيوط تعد فرصة قيمة للأطفال لاكتشاف مواهبهم الفنية وتطوير مهاراتهم في التمثيل والتعبير.

يهدف الفنان علاء مالك من خلال هذه الورشة إلى تعريف الأطفال بأساسيات المسرح وفنون التمثيل، وتحفيزهم على الاندماج في عالم المسرح والتعبير الفني.

وقد استمتع الأطفال خلال الورشة بالتدريبات التفاعلية والألعاب التمثيلية التي تساعدهم على تطوير قدراتهم الإبداعية والتعبيرية.

تشكل هذه الورشة جزءًا من سلسلة الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تنظمها فروع قصور الثقافة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الحياة الثقافية في مصر وتنمية المواهب الشابة.

ورشة عمل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال بقصر ثقافة اسيوط

ورشة عمل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال بقصر ثقافة اسيوط

ورشة عمل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال بقصر ثقافة اسيوط