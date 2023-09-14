"الأصيل والخسيس" ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، ورشة حكي للطفل، حيث قدمت رشا أبو العلا ورشة حكي للأطفال تحت عنوان "الأصيل والخسيس". تم خلال الورشة شرح مفهوم بعض التصرفات التي تنتج عن الشخص الأصيل والشخص الخسيس.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني. وقد تم تنظيم هذه المبادرة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبرئاسة ضياء مكاوي في فرع ثقافة أسيوط.

تهدف هذه الفعالية الثقافية إلى تقديم برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وتعتبر ورشة حكي الأطفال جزءًا من هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع آفاقهم الثقافية.

تركزت ورشة حكي الأطفال على تعزيز فهم الأطفال لقيم الأصالة والأمانة ومقابلتها بقيم الخداع والخسة. تم استخدام قصص مشوقة وشخصيات خيالية لشرح هذه المفاهيم بطريقة تشد انتباه الأطفال وتثري معرفتهم.

تفاعل الأطفال بشكل إيجابي مع الورشة، حيث استمتعوا بالقصص والأنشطة التي تم تنظيمها. كما انتهجت المدربة أساليب تعليمية مبتكرة لضمان مشاركة الأطفال بنشاط في الورشة وتعزيز تفاعلهم.

يعتبر إقامة هذه الفعالية الثقافية في قصر ثقافة أسيوط فرصة للأطفال لتعلم قيم ومفاهيم مهمة، بجانب الترفيه والتسلية. وتشكل ورشة حكي الأطفال جزءًا من جهود فرع ثقافة أسيوط لتقديم برامج شيقة وثقافية خلال فترة العطلة الصيفية، لتثري حياة الأطفال وتعزز تواصلهم مع الثقافة.

" الاصيل والخسيس " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" الاصيل والخسيس " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" الاصيل والخسيس " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" الاصيل والخسيس " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" الاصيل والخسيس " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط