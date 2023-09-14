نظمت مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبدالعزيز مكرم الله محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة"، وذلك بمقر المكتبة. تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي، وتمتاز بإشراف الشاعر والمترجم محمد شافع، مدير إدارة الخدمات الثقافية بالفرع.

حاضر المحاضرة المهندس أحمد ممدوح الكومي الذي أوضح أن هناك عدة طرق للتعامل مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا صغاراً أو مراهقين. وتتمثل هذه الطرق في عدم الخوف من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعامل معهم بطريقة طبيعية، بدلاً من التعامل معهم بحذر زائد. يشعر بعض الأطفال والمراهقين بعدم الثقة تجاه إعاقتهم، وبالتالي يجب أن يتم التحدث إليهم بنفس الطريقة التي يتحدث بها أي طفل عادي آخر، دون استخدام أي تعابير طفولية أو نبرات صوت غير مناسبة.

وقد ختم الكومي حديثه بتوجيه بعض النصائح الهامة، حيث أكد على أهمية التعرف على نقاط القوة لدى هؤلاء الأطفال ثم تشجيعهم على إظهار مواهبهم وتنميتها.

يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. ويأتي أيضًا بمشارف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وتهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي إلى إثراء الحياة الثقافية للصغار والكبار، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

"كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرة بمكتبة المنفلوطي العامة

"كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرة بمكتبة المنفلوطي العامة

"كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرة بمكتبة المنفلوطي العامة

"كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرة بمكتبة المنفلوطي العامة