عُقد عرض فني مميز في قصر ثقافة أسيوط، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية عرضًا استثنائيًا بإشراف الفنان محمود يحيى.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن خلال التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتهدف إلى إثراء الحياة الثقافية والفنية في المنطقة، وتعزيز الروح الفنية والتراثية بين الجماهير.

تنظم الفعالية بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي. وتشمل تلك الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تميز العرض بالعديد من العروض الفنية المبهرة التي نفذها أعضاء فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية. وقد استطاع الفنان محمود يحيى أن يعزز مستوى العرض بإشرافه المهني وموهبته الاستثنائية.

تفاعل الحضور بشكل كبير واستمتعوا بتلك الفعالية الفنية الرائعة، حيث تجاوز عدد الحاضرين العشرات. وأثنى الجميع على قدرات أعضاء الفرقة وإبداعهم في تقديم تلك العروض الشعبية المميزة.

يعد مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية من الأحداث المهمة التي تعزز الوعي الثقافي وتحاول تقديم مضامين تراثية تقليدية معاصرة للجمهور. وتعكس هذه الفعاليات جوانب مهمة من التراث الثقافي الذي يجب الحفاظ عليه وترويجه للأجيال القادمة.

تأتي هذه الفعالية في سياق التفاعل المثمر بين الثقافة والجماهير، وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة مسعاها في تعزيز العلاقة بين الفنانين والجماهير، وإشراك الأخيرة في تلك الأنشطة الثقافية المميزة

يُذكر أن هذا العرض الفني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية يعكس رغبة الفنانين في الحفاظ على التراث الثقافي لبلدهم وتقديمه للجمهور بشكل مبتكر وجذاب. ويعد ذلك خطوة هامة في تعزيز الهوية الثقافية والفنية لمنطقة وسط الصعيد والمحافظة بشكل عام.

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط