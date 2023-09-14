مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" تختتم أنشطتها فى أسيوط

قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، والتي تستعد الآن لختام النشاط الصيفي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

شهد فرع ثقافة أسيوط عددًا من الفعاليات المتنوعة والمستمرة لأنشطة الصيف، حيث قدم قصر الثقافة ورشة عمل لتدريب الممثلين المسرحيين، وتحدث فيها الفنان علاء مالك عن عناصر فن المسرح ومبادئ الأداء التمثيلي الحركي للأطفال، بالإضافة إلى التدريب على العروض المسرحية استعدادًا للحفل الختامي لأنشطة نادي الطفل التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا". وقد أشرفت على هذه الورشة رشا أبو العلا.

وتم تقديم ورشة حول كيفية التعامل مع الآخر بإشراف أميرة عبد الرحيم. كما قَدَمت أميرة ورشة حكي حول أهمية ممارسة الرياضة وفوائد الغذاء الصحي لأطفال مكتبة آل عابدين بقرية موشا في إطار برنامج الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، نُظِمَت في قصر الثقافة جمال عبد الناصر ببني مر ورشة فنية لتعليم الأطفال أساسيات رسم البورتريه تحت إشراف الفنانة ولاء فرحات. ولقد قدَّمَتْ مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة عرضًا مسرحيًا بعنوان "مبروك ولبلب" للفنان محمد عبد المجيد، وتم تأليفه وإخراجه بواسطة عمرو حمزة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود واسعة تبذلها وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتعزيز العمل الثقافي والفني في محافظة أسيوط وتلبية احتياجات الجمهور في الصيف. وتأتي هذه الإبداعات والفعاليات التعليمية والترفيهية لتشجيع الأطفال على الاستفادة من وقتهم الصيفي بشكل مثمر والتعرف على مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والفنية.

ثقافتنا في إجازتنا تستعد للرحيل من ثقافة أسيوط

ثقافتنا في إجازتنا تستعد للرحيل من ثقافة أسيوط

ثقافتنا في إجازتنا تستعد للرحيل من ثقافة أسيوط

ثقافتنا في إجازتنا تستعد للرحيل من ثقافة أسيوط