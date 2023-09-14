نفذ المركز الثقافي للطفل بمنفلوط برئاسة أبو الحسن محمد ورشة تعليمية بعنوان "الطفل المعجزة"، حيث قدمتها أبو الحسن محمد نفسه. تناولت الورشة قصة تلميذ يعاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي بتصميمه القوي وإصراره، استطاع تلبية احتياجاته واختراع آلة تتحرك بها. تم تحفيزه وتشجيعه من قبل أحد أصدقائه، وكان الهدف من الورشة تشجيع التعلم المستمر.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، هذه الفعالية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تهدف فعاليات هذا البرنامج إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية في المنطقة، حيث يشارك الأطفال والشباب في ورشات تعليمية وفنية مختلفة. وتساهم هذه الورشة في تطوير مهارات الطفل وتعزيز قدرته على تحقيق حلمه وتحقيق إبداعاته.

تعد هذه الورشة فرصة للأطفال للاستفادة من خبرات المحاضر والتعلم من نماذج إلهام حقيقية للنجاح. وقد أبدى الأطفال إعجابهم الكبير بهذه الورشة، حيث تفاعلوا بشكل إيجابي وأبدوا رغبتهم في المشاركة في المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية.

من المتوقع أن يستمر المركز الثقافي للطفل بمنفلوط في تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والتعليمية المثيرة، بهدف المساهمة في تعزيز مهارات الأطفال وتنمية إبداعاتهم، وتعزيز تعاون المجتمع في تحقيق رؤية التعليم الشامل للجميع.

" الطفل المعجزة " ورشة حكى بالمركز الثقافي للطفل بمنفلوط