ثقافة أبوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية

شهد قصر ثقافة أبوتيج، برئاسة محمود علوي بيوض، محاضرة تثقيفية بعنوان "الطلاق وأضراره المجتمعية"، حاضرتها الدكتورة مروة رسلان، مدير مكتب إعلام جنوب الصعيد. استهدفت المحاضرة مناقشة مفهوم الطلاق، وكيفية وقوعه، وتسليط الضوء على الآثار السلبية التي يترتب عليها على الأسرة والأطفال، بالإضافة إلى المشكلات التي يواجهها النساء بعد الطلاق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل. تسعى هذه الجهود إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

يهدف البرنامج إلى تقديم نشاطات تثقيفية وترفيهية تناسب جميع فئات المجتمع، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي والتراثي، وتفعيل النشاط الثقافي في مناطق مختلفة من البلاد. وقد حققت المحاضرة نجاحًا كبيرًا، حيث قام الحاضرون بالاستفادة من المعلومات المقدمة وتبادل الآراء والأفكار حول هذا الموضوع المهم.

يستمر البرنامج في تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، التي تشمل عروض مسرحية، وورش عمل فنية، ومعارض فنية، وفقرات موسيقية وشعرية، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية عن مواضيع مختلفة. وتعتبر هذه المبادرات فرصة للجميع للاستفادة والاستمتاع بتجارب ثقافية غنية، وتعزيز التواصل والتفاعل الثقافي بين أفراد المجتمع.

تأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود المبذولة لتوفير المعرفة والوعي، وتشجيع الحوار الثقافي حول القضايا الاجتماعية المهمة. إن توعية الأفراد حول مخاطر الطلاق وعواقبه المجتمعية هي خطوة هامة نحو تعزيز الأسر المستقرة والمجتمعات الصحية.

ثقافة ابوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية

ثقافة ابوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية

ثقافة ابوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية

ثقافة ابوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية

ثقافة ابوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية

ثقافة ابوتيج تلقى الضوء على الطلاق وأضراره المجتمعية