"نقص المناعة البشرية" محاضرة تثقيف صحي بمدرسة الثورة فى منفلوط

نظم بيت الثقافة في منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق محاضرة تثقيفية صحية بعنوان "نقص المناعة البشرية"، والتي أقيمت في مقر مدرسة الثورة بمنفلوط، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة، قامت فرق عمل مشتركة بتقديم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية.

تحدثت سناء حسن كامل خلال المحاضرة، وقدمت شرحاً مفصلاً عن مرض الإيدز، وهو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، يصيب هذا الفيروس خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها. وتعتبر خلايا CD4 نوعاً من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي للإنسان. يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز، عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية.

وتطرقت سناء حسن كامل أيضًا إلى طرق العلاج والوقاية من مرض الإيدز. أكدت أهمية التوعية والكشف المبكر والعلاج الفعال في منع انتشار المرض والحد من آثاره السلبية على المصابين.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارتان بالتعاون المشترك لتعزيز الوعي الصحي وتوعية الجمهور بأمور الصحة والوقاية. تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز العلاقة بين قطاعي الثقافة والصحة وتعزيز التعاون المثمر في إطار الأهداف الوطنية لتحسين صحة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي.

وتم تنظيم هذه المحاضرة بمبادرة من فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، وذلك بتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبرئاسة إقليم وسط الصعيد الثقافي الكاتب محمد نبيل.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي يهدف إلى توفير برامج ترفيهية وتثقيفية تفاعلية للجمهور في فترة العطلات الصيفية. تسعى الفعاليات إلى توفير تجارب ثقافية جديدة ومتنوعة للجمهور، وتشجيع المشاركة الفعّالة في النشاطات الثقافية والفنية المقدمة في المنطقة.

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط

ثقافة منفلوط تقيم محاضرة تثقيف صحي "نقص المناعة البشري" بمدرسة الثورة بمنفلوط