شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة حكي شعبي للسيدات، حيث قدمت رشا أبو العلا ورشة حكي شعبي تحت عنوان "عادات وتقاليد الزواج الموروثة". وتهدف الورشة إلى شرح تقاليد الزواج وعادات الاحتفال به للسيدات المشاركات.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها في فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، إلى تنشيط الحياة الثقافية في المنطقة خلال فترة العطلة الصيفية. وتأتي ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تم تقديم الورشة بشكل مبسط وشيق، حيث استعرضت رشا أبو العلا التقاليد الموروثة للزواج وشرحت العادات الاحتفالية التي تعتمدها الثقافة المصرية في أحتفالات الزواج. وتفاعلت السيدات المشاركات بشكل كبير مع المحتوى المقدم وعبرن عن استمتاعهن بالورشة وفائدتها في زيادة فهمهن للعادات الموروثة للزواج.

يهدف هذا النشاط إلى إحياء التراث الشعبي والحفاظ على العادات والتقاليد القديمة، وتعزيز الوعي الثقافي بين السيدات المشاركات. وتعتبر ورشة حكي الشعبي فرصة للتعلم والتفاعل وتبادل الخبرات والمعرفة بين السيدات في هذا النطاق.

وتعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط خلال الصيف، حيث يستمر البرنامج بتقديم مجموعة من الورش والمحاضرات والفعاليات الأخرى المتنوعة، بهدف إثراء المشهد الثقافي في المنطقة وتقديم فرص تعليمية وترفيهية للمجتمع المحلي.

"عادات وتقاليد الزواج الموروثة" ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

"عادات وتقاليد الزواج الموروثة" ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

"عادات وتقاليد الزواج الموروثة" ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط